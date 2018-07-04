У Росії озвучили терміни нового "будівництва століття"

11:47, 04 липня 2018
Світ
1005 0
Міст на Сахалін збираються почати будувати в 2021 році / Скріншот

Про це повідомив на Міжнародному геотехнічному симпозіумі в Южно-Сахалінську заступник головного інженера Далекосхідної залізниці Сергій Дрокін, передає "РИА Новости".

Читайте такожНа землі, з неба й під водою: журналісти показали, як окупанти охороняють Кримський міст (відео)

За його словами, воно триватиме п'ять років і почнеться після рішення влади.

Також Дрокін розповів, що техніко-економічне обґрунтування проекту буде готове у грудні, після чого його представлять федеральному уряду. Крім того, вирішується питання, яким буде перехід із Сахаліну на материк: мостовим чи тунельним. Також розглядається проект без автомобільної дороги.

Раніше ЗМІ повідомляли, що ймовірне наступне мегабудівництво РФ, міст на Сахалін, у перерахунку на кілометр коштує в 3,5 разу дорожче нещодавно відкритого окупантами Кримського.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Росія#будівництво#міст