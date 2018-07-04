У Росії озвучили терміни нового "будівництва століття"

Названо приблизні терміни будівництва мосту на Сахалін.

Будівництво мосту на Сахалін, яке вже охрестили "будівництвом століття", може початися в 2021 році.

Про це повідомив на Міжнародному геотехнічному симпозіумі в Южно-Сахалінську заступник головного інженера Далекосхідної залізниці Сергій Дрокін, передає "РИА Новости".

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За його словами, воно триватиме п'ять років і почнеться після рішення влади.

Також Дрокін розповів, що техніко-економічне обґрунтування проекту буде готове у грудні, після чого його представлять федеральному уряду. Крім того, вирішується питання, яким буде перехід із Сахаліну на материк: мостовим чи тунельним. Також розглядається проект без автомобільної дороги.

Раніше ЗМІ повідомляли, що ймовірне наступне мегабудівництво РФ, міст на Сахалін, у перерахунку на кілометр коштує в 3,5 разу дорожче нещодавно відкритого окупантами Кримського.