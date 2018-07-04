Нове отруєння під Солсбері: зразки відправлені у військову лабораторію - ЗМІ

Міністерство охорони здоров'я Англії вважає, що будь-якої серйозної загрози для населення немає, однак оцінка ситуації і подальші рекомендації будуть постійно переглядатися.

Чоловік і жінка, які зазнали впливу невідомої речовини в англійському місті Еймсбері, знаходяться в критичному стані. Редактор газети Sun Том Ньютон Данн повідомив, що зразки, взяті у постраждалих, відправлені на аналіз в розташовану неподалік лабораторію міністерства оборони Портон-Даун.

Про це він написав у Twitter, посилаючись на джерела у військових колах. Поліція називає подію серйозним інцидентом. Експерти Портон-Даун підтвердили ВВС, що співпрацюють зі слідством у Еймсбері, проте відмовилися уточнювати, яким саме чином, передає Русская служба ВВС.

Breaking: Sick couple in Salisbury have been poisoned and samples sent to Porton Down for urgent testing - defence sources. — Tom Newton Dunn (@tnewtondunn) July 4, 2018

Обидва постраждалих - чоловік і жінка у віці за 40 були знайдені без свідомості в житловому будинку в суботу ввечері. Спочатку лікарі припускали, що постраждалі прийняли дозу забрудненого героїну або кокаїну. Зараз проводяться додаткові дослідження речовини.

"Як і слід було очікувати, враховуючи нещодавні події в Солсбері, співробітники відділу по боротьбі з тероризмом працюють по цьому інциденту у Еймсбері спільно з поліцією графства Вілтшир", - заявив представник поліції.

За його словами, слідчі розглядають всі можливі версії події і обіцяють оперативно повідомляти населення про хід розслідування, наскільки це можливо.

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Міністерство охорони здоров'я Англії вважає, що будь-якої серйозної загрози для населення немає, однак оцінка ситуації і подальші рекомендації будуть постійно переглядатися.

Містечко Еймсбері знаходиться в 11 км на північ від Солсбері, де 4 березня були важко отруєні колишній російський подвійний агент Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.

Поки неясно, чи було скоєно у відношенні потерпілих у Еймсбері злочин, проте як запобіжний захід були оточені кілька місць у Еймсбері і Солсбері, які регулярно відвідувала пара.

Зараз постраждалі чоловік і жінка знаходяться у відділенні інтенсивної терапії районної лікарні в Солсбері.

Поліція офіційно заявляє, що поки вона не може робити будь-яких висновків у зв'язку з цим інцидентом і проводить розслідування за фактом події. Також, як повідомляється, здійснюється координація дій з іншими урядовими службами.

У заяві поліції підкреслюється: на даний момент не ясно, чи мало отруєння кримінальний характер.