Виверження вулкана збільшило площу США
18:29, 04 липня 2018Світ
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При виверженні вулкана Кілауеа лава, яка потрапила в океан, створила 555 акрів нової землі.
Ілюстрація / REUTERS
Територія Великого острова в штаті Гаваї збільшилася більш ніж на 2,25 квадратних кілометра.
Про це повідомляє в твіттері Геологічна служба США.
За даними служби, під час виверження вулкана Кілауеа лава, яка потрапила в океан, створила 555 акрів нової землі.
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Раніше повідомлялося, що в результаті виверження вулкана Кілауеа на Великому острові Гаваї лавою виштовхнуло мінеральні камені зеленого кольору — олівін, схожий на смарагд.
Як зазначалося, жертв виверження немає, проте лава знищила близько 600 будинків.
На початку червня влада Гаваїв видала розпорядження про примусову евакуацію жителів острова.
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