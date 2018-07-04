Виверження вулкана збільшило площу США

При виверженні вулкана Кілауеа лава, яка потрапила в океан, створила 555 акрів нової землі.

Територія Великого острова в штаті Гаваї збільшилася більш ніж на 2,25 квадратних кілометра.

Про це повідомляє в твіттері Геологічна служба США.

За даними служби, під час виверження вулкана Кілауеа лава, яка потрапила в океан, створила 555 акрів нової землі.

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Раніше повідомлялося, що в результаті виверження вулкана Кілауеа на Великому острові Гаваї лавою виштовхнуло мінеральні камені зеленого кольору — олівін, схожий на смарагд.

Як зазначалося, жертв виверження немає, проте лава знищила близько 600 будинків.

На початку червня влада Гаваїв видала розпорядження про примусову евакуацію жителів острова.