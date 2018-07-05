"За час голодування втратив 15 кг": сестра Сенцова зустрілася з ним у російській колонії

Востаннє сестра Сенцова бачила його у 2014-му році.

У четвер, 5 липня, у колонії "Білий ведмідь" в Лабитнангі на короткостроковому побаченні з незаконно засудженим українським режисером Олегом Сенцовим побувала його сестра Наталя Каплан.

Це була перша зустріч за 4 роки. Вони проговорили дві години. Про це Каплан повідомила "Громадському".

«Я була на побаченні з Олегом Сенцовим, проговорили ми з ним дві години. Це було короткострокове побачення, Олег зараз важить 75 кг при зрості 190 см, за час голодування він втратив 15 кг», — розповіла сестра.

Вона розповіла Олегу про акції на його підтримку та про те, що до голодування приєднався кримськотатарський активіст Емір Усейн Куку.

«Він дуже вдячний, що так багато дій довкола його імені, що люди не опускають руки і продовжують боротися. Але водночас, він дуже розчарований, що дуже мало уваги іншим політв’язням і вважає, що якщо звільнять його одного, це буде повний провал», — сказала вона.

За її словами, Сенцов просить всіх, хто приїжджає до нього в Лабитнангі, щоб їздили не до нього, а до інших політв’язням, за яких він бореться.

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«Зокрема, він просить Людмилу Денісову (українську омбудсмена — ред.), незалежних лікарів, які намагалися до нього приїхати, консулів, владику Климента, щоб вони приїжджали до інших політв’язнів, щоб про них ніхто не забував», — сказала Каплан.

Вона також розповіла, що стан здоров’я Сенцова на сьогодні задовільний, його стан змінюється, аналізи не дуже хороші, але «нічого критичного немає».

«Вчора йому було дуже погано, сьогодні - нормально. На побачення він прийшов сам. Стан погіршується до вечора. Каже, що йому зараз набагато легше. Найважчий період - перші три тижні голодування. Зараз йому ставлять крапельниці. Без них він би вже не вижив. Припиняти голодування він не збирається. Сказав, що піде до кінця і вірить в перемогу. Налаштований оптимістично, вірить, що не просто так. І вірить в перемогу", - заявила Каплан.

Також вона додала, що з розваг у нього телевізор, він пише, редагує свої старі записи. Просить не відправляти йому книги, яких у нього дуже багато.

Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення.

Сенцова тримають у колонії в місті Лабитнангі на Ямалі.

14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.

До українця в колонію не пускають уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову.