Польський депутат похвалив Москву і розкритикував власну країну, яка, за його словами, має «спільне походження» з Росією.

Депутат Сейму Польщі і батько чинного прем’єр-міністра сусідньої країни Корнель Моравецький переконаний, що Україна – це нібито дуже розділена країна. Про це він сказав в інтерв’ю російським журналістам, не зважаючи на той факт, що Росія окупувала український Крим і частину Донбасу, пише Gazeta Wyborcza.

«Бачу, що українці – народ дуже сильно розділений. Схід України більш тяжіє до Росії, ніж до Києва чи Варшави. Це нормально», - сказав Моравецький-старший.

Він також додав, що його «дуже розчарували» спроби української влади обмежити вивчення російської мови.

«Ми повинні голосно це критикувати, але я щось не чув критики такої української поведінки з боку Польщі», - сказав польський депутат.

Йому також не подобається, що в Україні з УПА «роблять героїв». На його думку, українські націоналісти «були пов’язані з Адольфом Гітлером». При цьому, батько чинного прем’єра Польщі процитував лідера правлячої в країні партії «Право і Справедливість» Ярослава Качиньського: «Зі Степаном Бандерою Україна в Європу не увійде». Gazeta Wyborcza зауважує, що цими словами Моравецький-старший дуже потішив російську пропаганду, яка любить розповідати вигадки про «фашисто-бандерівців» у Києві.

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Разом з тим, польський депутат взявся критикувати навіть свою країну і власного сина за небажання зблизитися з Росією. На його думку, те, що Варшава не привітала Володимира Путіна з перемогою на так званих «виборах», було помилкою.

«Знаю, що запланована зустріч президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним, і дивуються, чому президент Трамп може зустрічатися з Путіним, а президент Польщі Дуда навіть не намагався порозумітися в цьому питанні з російським колегою», - сказав Моравецький-старший.

При цьому, він назвав Польщу «духовним і цивілізаційним мостом» між Росією і Заходом і попросив президента Росії про якийсь «дружній жест» в бік Варшави.

«Наші країни виросли з одного коріння, з християнської цивілізації. Повороти історії нас розділили, але я завжди з великою пошаною ставлюся до російського народу, до його героїзму в часи Другої світової війни», - сказав він.

При цьому, батько польського прем’єр-міністра докинув, що Росія після останньої світової війни «лиш окупувала» Польщу, в той час як Німеччина хотіла її зовсім знищити.