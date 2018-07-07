У Франції назвали причину катастрофи літака EgyptAir над Середземним морем

В кабіні лайнера почалася пожежа, яка охопила весь літак і призвела до втрати контролю над літаком.

Французьке бюро розслідування авіакатастроф (BEA) повідомило про те, що ймовірною причиною аварії літака EgyptAir над Середземним морем у травні 2016 року стала пожежа.

Цей аналіз суперечить інформації єгипетських правоохоронних органів про те, що на рештках пасажирів лайнера були виявлені сліди вибухових речовин, пише РБК з посиланням на Europe 1.

У BEA вказали, що в кабіні лайнера почалася пожежа, яка охопила весь літак і призвела до втрати контролю над літаком. В результаті літак впав у Середземне море, а жертвами катастрофи стали 66 осіб, у тому числі 15 громадян Франції та 40 єгиптян.

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Що стосується версії єгипетської сторони про те, що причиною катастрофи міг стати теракт, то французькі експерти зазначили, що не володіють такими даними. При цьому в Парижі запропонували владі Каїра продовжити співпрацю в розслідуванні катастрофи літака.

У BEA вказали, що не отримали від єгиптян остаточного звіту, в якому підтверджувалося б припущення про спрацювання бомби на борту. Більше того, оскільки справа про загибель людей була передана в єгипетську прокуратуру, у французьких експертів немає доступу до елементів конструкції.

Нагадаємо, літак А320 авіакомпанії EgyptAir, що виконував рейс MS804 з Парижа в Каїр, зник із радарів вранці 19 травня 2016 року. Через добу уламки літака і речі пасажирів були виявлені в Середземному морі в 300 кілометрах на північний захід від єгипетської Олександрії.