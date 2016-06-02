Аварія єгипетського A320: за день до катастрофи в роботі літака тричі помічали неполадки

Про це свідчать дані системи ACARS, призначеної для передачі коротких повідомлень між літаком та наземними станціями, передає РБК з посиланням на французьке видання Le Parisien.

Інциденти відбувалися під час перельотів лайнера між Еритреєю, Тунісом, Єгиптом і Францією. У деяких приміщеннях, зокрема в туалеті і бортовому відсіку, спрацювали датчики диму.

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При цьому екіпаж не повідомляв про інцидент у свій час останньої зупинки в аеропорту Парижа.

Джерело в аеропорту пояснило виданню, що датчики диму могли відреагувати тривожним сигналом на вологу або пар. Проте останнім часом, за його словами, вони були значно поліпшені, що дозволяло не видавати помилкові сигнали тривоги.

Зараз питанням про те, чому члени екіпажу не говорили про проблеми, займаються єгипетські слідчі.

Як повідомляв УНІАН, літак A320 авіакомпанії EgyptAir, що виконував рейс з Парижа в Каїр, зазнав аварії рано вранці 19 травня. Літак, на борту якого перебувало 66 осіб, впав у Середземне море.

За попередніми даними, перед тим, як літак втратив висоту, на його борту виникло задимлення. Що стало причиною задимлення, не встановлено.