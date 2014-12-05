В Ізраїлі вибухнув нафтопровід: вилилося кілька мільйонів літрів нафти. Десятки постраждалих (фото)
01:41, 05 грудня 2014Світ
1 0
В ніч на 4 грудня в пустелі Арава на південно-сході країни сталася аварія, яка завдала серйозної шкоди екологічній ситуації в районі.
В Ізраїлі з нафтопроводу витекли мільйони літрів нафти / Фото мінекології
Тисячі кубометрів нафти вилилися з нафтопроводу Ейлат - Ашкелон в окрузі Беер-Ора і витекли на шосе №90, повідомляє 9tv.co.il.
Як свідчать попередні результати розслідування, причиною витоку став вибух на нафтопроводі внаслідок необережних ремонтних робіт.
Читайте такожЗМІ: Біля Слов'янська був пошкоджений нафтопровід
Як повідомляють ізраїльські та йорданські ЗМІ, понад 80 осіб були госпіталізовані, оскільки почали відчувати проблеми з диханням.
Міністерство екології зайнялося розглядом і вже заявило, що це одна з найважчих аварій з точки зору її наслідків для екології за всю історію держави Ізраїль, а відновлення природи та екології в зоні події займе місяці, якщо не роки.
Фото мінекології
Фото мінекології
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter