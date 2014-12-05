В Ізраїлі вибухнув нафтопровід: вилилося кілька мільйонів літрів нафти. Десятки постраждалих (фото)

Тисячі кубометрів нафти вилилися з нафтопроводу Ейлат - Ашкелон в окрузі Беер-Ора і витекли на шосе №90, повідомляє 9tv.co.il.

Як свідчать попередні результати розслідування, причиною витоку став вибух на нафтопроводі внаслідок необережних ремонтних робіт.

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Як повідомляють ізраїльські та йорданські ЗМІ, понад 80 осіб були госпіталізовані, оскільки почали відчувати проблеми з диханням.

Міністерство екології зайнялося розглядом і вже заявило, що це одна з найважчих аварій з точки зору її наслідків для екології за всю історію держави Ізраїль, а відновлення природи та екології в зоні події займе місяці, якщо не роки.