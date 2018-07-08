Отруєння у Еймсбері: Британія вирішила поки не вводити нові санкції проти Росії

За словами голови МВС країни, у поліції поки недостатньо інформації.

Міністр внутрішніх справ Великобританії Саджид Джавід, який відвідав Солсбері, заявив, що у Лондона поки немає планів вводити нові санкції проти Росії після отруєння двох громадян Великобританії.

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«Ми не хочемо робити передчасні висновки. Поки ми знаємо лише те, що ці люди були отруєні тією ж речовиною, що і Сергій Скрипаль з дочкою», — цитує Джавіда The Guardian.

«Ми знаємо, що в березні до злочину були причетні російські. А зараз у нас недостатньо інформації», — додав голова британського МВС.

Нагадаємо, 30 червня у місті Еймсбері недалеко від Солсбері дві людини були знайдені без свідомості. Як встановили пізніше, вони були отруєні «Новачком».

Поліція не знайшла жодного зв'язку між цими британцями і колишнім полковником ГРУ Сергієм Скрипалем. За попередніми даними, їхні шляхи не перетиналися. 44-річна Дон Стерджес страждала від алкогольної залежності, а 45-річний Чарлі Роулі — героїновий наркоман, передає РБК.

Зазначається, що вони могли випадково зіткнутися з «Новачком», але тепер поліція намагається зрозуміти, де це могло статися. Даних про те, що Стерджес або Роулі відвідували Солсбері до знезараження, поки немає. Еймсбері ж знаходиться за межами зони, де проводилося знезараження.

Знайомий Стерджес і Роулі припустив у розмові з The Sun, що пара могла знайти якийсь заражений предмет у парку Еймсбері. Високопоставлене джерело в уряді Великобританії звернуло увагу членів Асоціації преси, що владі так і не вдалося знайти предмет, у якому зберігався «Новачок», використаний в першій атаці.