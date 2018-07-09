США звинуватили Росію у дестабілізації НАТО

Москва намагається переманити на свій бік Туреччину та інших союзників Вашингтона з НАТО, заявила постпред США при альянсі Кей Бейлі Гатчісон.

Росія намагається дестабілізувати НАТО шляхом залучення на свій бік Туреччини.

Про це постійна представниця США при альянсі Кей Бейлі Гатчісон заявила в ефірі ток-шоу Fox News Sunday, яке канал показали у неділю, 8 липня, пише DW.

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"Я дійсно думаю, що Росія намагається переманити на свій бік Туреччину. Вони (росіяни. - Ред.) намагаються переманити багатьох наших союзників", - підкреслила постпред США. "Вони хочуть дестабілізувати найбільш сильний оборонний альянс у світовій історії, яким є НАТО", - додала вона.

За словами Гатчісон, Північноатлантичний альянс - проти придбання Анкарою російських зенітно-ракетних комплексів С-400. Президент США Дональд Трамп неодноразово піднімав це питання в ході переговорів зі своїм турецьким колегою Реджепом Тайіпом Ердоганом, підкреслила американський дипломат.