Росію звинуватили в смерті британки від «Новачка»

Як повідомлялося, британка померла 9 липня.

Великобританія вважає Росію винною в смерті британки, яка померла від отруєння «Новачком».

Про це заявив міністр оборони Великобританії Гевін Вільямсон, його слова передає Reuters.

«Проста істина в тому, що Росія зробила атаку на британській території, через яку померла наша громадянка. Я думаю, це ми можемо засудити разом з усім світом», — сказав Вільямсон.

30 червня Чарлі Роулі і Дон Стердже отруїлися нервово-паралітичною речовиною «Новачок» у сусідньому з Солсбері місті Еймсбері. Їх поклали в ту ж лікарню, де проходили лікування колишній полковник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія. Стерджесс померла 9 липня.

Як повідомлялося, «Новачок» був нанесений на дверну ручку будинку Скрипалів у Солсбері і в підсумку опинився в околицях. Нервово-паралітична речовина не розпадається в природному середовищі і може зберігати небезпеку тривалий час. За відомостями джерел британських ЗМІ, Стерджесс і Роулі могли знайти контейнер, в якому в Солсбері був доставлений «Новачок», або шприц із залишками речовини.

Британська поліція продовжує розслідування інциденту.