У Таїланді врятували всіх застряглих в затопленій печері
14:45, 10 липня 2018Світ
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12 підлітків з футбольної команди і їх тренер пропали 23 червня.
Рятувальна операція в Таїланді / REUTERS
Рятувальники звільнили всіх, що опинилися заблокованими в затопленій печері Тхам Луанг в Таїланді.
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Як повідомляє місцеве видання Spring News, останніми врятували тренера дитячої футбольної команди «Дикий вепр» і школяра.
Відзначається, що після порятунку обох направили до медзакладу.
Раніше з печери на ношах винесли трьох підлітків, а вчора число врятованих налічувало 8 осіб.
Як повідомляв УНІАН, 12 підлітків з футбольної команди і їхній тренер зникли 23 червня. Коли вони були в печері Тхам Луанг, почалася повінь, і група виявилася відрізана від виходу.
Через десять днів їх знайшли, однак не змогли відразу вивести на поверхню через дощі. Операція з порятунку підлітків та їхнього тренера почалася 8 липня.
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