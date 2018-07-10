У Таїланді врятували всіх застряглих в затопленій печері

14:45, 10 липня 2018
Світ
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Рятувальна операція в Таїланді / REUTERS

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Як повідомляє місцеве видання Spring News, останніми врятували тренера дитячої футбольної команди «Дикий вепр» і школяра.

Відзначається, що після порятунку обох направили до медзакладу.

Раніше з печери на ношах винесли трьох підлітків, а вчора число врятованих налічувало 8 осіб.

Як повідомляв УНІАН, 12 підлітків з футбольної команди і їхній тренер зникли 23 червня. Коли вони були в печері Тхам Луанг, почалася повінь, і група виявилася відрізана від виходу.

Через десять днів їх знайшли, однак не змогли відразу вивести на поверхню через дощі. Операція з порятунку підлітків та їхнього тренера почалася 8 липня.

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Теги: #Таїланд#печера