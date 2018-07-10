Канада продовжить військову присутність в Латвії на чотири роки
15:07, 10 липня 2018Світ
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Чисельність канадського контингенту в цій країні також збільшиться, зазначив прем'єр-міністр Джастін Трюдо.
Канадський контингент збільшиться до 540 чоловік \ УНІАН
Канада продовжить свою військову присутність в Латвії на чотири роки, заявив канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо у ході візиту до Риги.
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У Латвії знаходяться 455 канадських військовослужбовців, передає Голос Америки.
Вони є частиною бойового формування НАТО, в який також входять військові з Італії, Іспанії, Польщі та Словаччини.
Трюдо заявив, що канадський контингент збільшиться до 540 чоловік і залишиться в країні ще на чотири роки після завершення його нинішньої місії в 2019 році.
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