Канада продовжить військову присутність в Латвії на чотири роки

15:07, 10 липня 2018
Світ
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Канадський контингент збільшиться до 540 чоловік \ УНІАН

Канада продовжить свою військову присутність в Латвії на чотири роки, заявив канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо у ході візиту до Риги.

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У Латвії знаходяться 455 канадських військовослужбовців, передає Голос Америки.

Вони є частиною бойового формування НАТО, в який також входять військові з Італії, Іспанії, Польщі та Словаччини.

Трюдо заявив, що канадський контингент збільшиться до 540 чоловік і залишиться в країні ще на чотири роки після завершення його нинішньої місії в 2019 році.

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Теги: #Канада#військові#Латвія