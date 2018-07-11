Справа NSU: у Німеччині відомій неонацистці винесли вирок за десять убивств

43-річну Беату Чепе визнали винною в десяти вбивствах на ґрунті расової ненависті. Її жертвами стали німецькі турки, грек, якого прийняли за турка, а також жінка-поліцейський.

У Німеччині суд визнав 43-річну Беату Чепе винною в десяти вбивствах на грунті расової ненависті. Вердикт про винність Чепе автоматично тягне за собою довічне ув'язнення.

Як повідомляє Бі-бі-сі, четверо спільників Чепе засуджені до тюремних термінів тривалістю від 2,5 до 10 років. Серед них є колишній функціонер крайньо-правої Національно-демократичної партії Німеччини. Ще двоє соратників Чепе з так званого "Націонал-соціалістичного підпілля" (NSU), покінчили з собою у 2011 році.

Вбивства іммігрантів здійснювалися з 2000 до 2007 року. Поліція не підозрювала про зв'язки між ними і не вважала їх расово мотивованими, підозрюючи родичів жертв.

Перше вбивство сталося 9 вересня 2000 року у квітковому кіоску в передмісті Нюрнберга. Двоє людей застрелили продавця квітів Енвера Сімсека з пістолета чеського виробництва CZ 83, який був виявлений після затримання Беати Чепе 11 років потому.

Інші жертви також були вихідцями з Туреччини, за винятком грецького слюсаря Теодороса Боулгарідеса, якого, можливо, прийняли за турка. Жертвою останнього вбивства в квітні 2007 року стала жінка-поліцейський. Можливо, воно було скоєно на ґрунті особистої неприязні або з метою роздобути зброю.

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Потім з'явилося цинічне відео, в якому фотографії мертвих тіл убитих були показані під музику з мультфільму "Рожева пантера", і було заявлено, що відповідальність за вбивства бере на себе "Націонал-соціалістичне підпілля".

Серед посібників Чепе - Ральф Волебен. Колишній функціонер ультраправої Націонал-демократичної партії Німеччини (NPD), визнаний винним у тому, що надав вбивцям пістолет Ceska з глушником. Отримав 10 років позбавлення волі.

Неповнолітній Карстен С. засуджений до трьох років ув'язнення в колонії для неповнолітніх. Він був "зв'язковим" і визнаний винним в передачі знаряддя вбивства.

Андре Е. засуджений до двох років і шести місяців ув'язнення за сприяння терористичній групі. Він часто відвідував квартиру в Цвікау, іноді навіть разом зі своїми дітьми, що створювало членам NSU видимість "нормальної сім'ї" і відводило підозри від їхньої діяльності. Хольгер Р. отримав три роки позбавлення волі за те, що надав Уве Мундлосу своє свідоцтво про народження та інші документи.

Як повідомляв УНІАН, раніше німецький перевізник заморожених продуктів переміг у суді шведських неонацистів.