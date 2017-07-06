Німецький перевізник заморожених продуктів переміг у суді шведських неонацистів

Німецька компанія Nordfrost виграла суд щодо використання торговельної марки у шведської неонацистської організації Північний рух опору (NRM), яка часто називає себе Nordfront, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Nordfrost, яка займається перевезенням заморожених продуктів, виступає проти використання рухом назви Nordfront.

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Компанія подала в суд на NRM. "Бренди фонетично дуже схожі між собою, їх розрізняє тільки одна літера, - повідомляється в заяві Nordfrost. - Крім того, між товарними знаками є концептуальні подібності - обидва можуть асоціюватися з географічними і метеорологічними умовами".

У Nordfrost побоюються, що при використанні прихильниками NRM назви Nordfront у клієнтів компанії буде створюватися враження, що між Nordfrost і неонацистами є зв'язок.

Шведський патентний офіс зайняв сторону Nordfrost, і Північному руху опору заборонили використовувати слово Nordfront у якості назви організації.

Північний рух опору діє у Швеції, Фінляндії, Норвегії, Данії та Ісландії. Він був заснований у 1997 році прихильниками неонацистської організації "Білий арійський опір", яка діяла у Швеції в 1991-1993 роках.

У 2016 році в Швеції спостерігався ріст неонацистських настроїв, і це було багато в чому пов'язано з агітацією NRM, повідомляв приватний фонд Expo, який вивчає антидемократичні та расистські тенденції.