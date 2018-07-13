Путін призначив нового "куратора" Придністров'я замість скандального Рогозіна - ЗМІ

Найближчим часом відбудеться зустріч новопризначеного "куратора" і Рогозіна, на якій останній передасть справи щодо Молдови.

Президент Росії Владімір Путін призначив віце-прем'єра Дмитрія Козака своїм спецпредставником з розвитку торговельно-економічних відносин з Молдовою. Козак стане новим куратором у питаннях невизнаного Придністров'я.

Про це пише "Коммерсантъ" з посиланням на джерела.

"За Козаком в уряді закріплені енергетика і промисловість. Але Молдова і Придністров'я — це ще й сільське господарство, і гуманітарні питання, і оборонка — на Дністрі стоять російські миротворці, там склади боєприпасів і контингент військових для їх охорони. Як спецпредставник він зможе влазити і в ці сфери", - розповіло джерело.

За його словами, найближчим часом відбудеться зустріч Козака і Рогозіна, на якій останній передасть справи щодо Молдови.

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Попереднім спецпредставником президента щодо Придністров'я був Дмитрій Рогозін, який в травні очолив "Роскосмос". Віце-прем'єр нерідко висміював молдовських політиків у своєму Twitter, а в 2014 році, коли Румунія вперше заборонила проліт літака з ним на борту через свій повітряний простір, пригрозив, що наступного разу прилетить на бомбардувальнику. Скінчилося все в серпні 2017 року тим, що влада Молдови оголосила Рогозіна персоною нон грата, що закрило для нього дорогу і в молдовську столицю, і в Тирасполь, куди він міг потрапити тільки через кишинівський аеропорт.

У 2003 році Козак за дорученням Путіна готував план врегулювання придністровського конфлікту. Козак, який працював заступником глави адміністрації президента, попрацював над документом, який досі називають його ім'ям - "меморандум Козака".

План, який передбачав повернення Придністров'я до складу Молдови на правах суб'єкта федерації, до листопада 2003 року був узгоджений і парафований і президентом Молдови Володимиром Вороніним, і придністровським лідером Ігорем Смірновим. Причому на останнього Москва здійснювала безпрецедентний тиск: він затверджував своїм підписом кожну сторінку документа прямо в кремлівському кабінеті Козака, йдеться у матеріалі.

Згодом Воронін зателефонував Путіну і відмовився підписати документ. Козак, залишаючи Кишинів, звинуватив Вороніна в "дефіциті політичної мужності".

Один із знайомих віце-прем'єра, коментуючи його призначення спецпредставником щодо Молдови, промовив: "Нам не смішно зовсім".

Радник нинішнього президента Молдови Ігоря Додона Василь Шова, який курує придністровський напрямок, чекає від призначення Козака "позитиву".

"Краще мати партнера, який глибоко знає проблеми. Це обнадіює і налаштовує на серйозний підхід з приводу того, що робити далі", - сказав Шова.