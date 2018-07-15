Трамп про завтрашню зустріч із Путіним: у мене немає великих очікувань
Президент США Дональд Трамп заявив, що не має великих очікувань від зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним завтра в Гельсінкі.
Про це він заявив в інтерв'ю телекомпанії CBS, яке вийшло в ефір у неділю, передає «Голос Америки».
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«Я вирушаю туди з невисокими очікуваннями. У мене немає великих очікувань», - зазначив Трамп.
Він відмовився розповісти про те, яких цілей хоче досягти на першому саміті з Путіним, але обіцяв, що «нічого поганого» від цієї зустрічі не буде.
«Думаю, що зустрічатися - це добре. Я вірю в зустрічі. Я вірю, що зустріч із очільником Кімом (північнокорейським лідером Кім Чен Ином) була доброю справою. Думаю, що зустрічі з очільником КНР (Сі Цзіньпіном) були дуже доброю справою. Я вважаю, що це дуже добре. Зустрічі з Росією, Китаєм, Північною Кореєю - я в них вірю. Нічого поганого від цього не буде, а, можливо, буде щось хороше», - сказав Трамп.
Як відомо, зустріч Трампа і Путіна запланована на завтра, 16 липня, в Гельсінкі (Фінляндія).
Раніше президенти США і Росії зустрічались лише на полях міжнародних заходів.