Трамп про завтрашню зустріч із Путіним: у мене немає великих очікувань

Президент США Дональд Трамп упевнений, що «нічого поганого» від зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним не буде, і допускає, що, «можливо, буде щось хороше».

Президент США Дональд Трамп заявив, що не має великих очікувань від зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним завтра в Гельсінкі.

Про це він заявив в інтерв'ю телекомпанії CBS, яке вийшло в ефір у неділю, передає «Голос Америки».

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«Я вирушаю туди з невисокими очікуваннями. У мене немає великих очікувань», - зазначив Трамп.

Він відмовився розповісти про те, яких цілей хоче досягти на першому саміті з Путіним, але обіцяв, що «нічого поганого» від цієї зустрічі не буде.

«Думаю, що зустрічатися - це добре. Я вірю в зустрічі. Я вірю, що зустріч із очільником Кімом (північнокорейським лідером Кім Чен Ином) була доброю справою. Думаю, що зустрічі з очільником КНР (Сі Цзіньпіном) були дуже доброю справою. Я вважаю, що це дуже добре. Зустрічі з Росією, Китаєм, Північною Кореєю - я в них вірю. Нічого поганого від цього не буде, а, можливо, буде щось хороше», - сказав Трамп.

Як відомо, зустріч Трампа і Путіна запланована на завтра, 16 липня, в Гельсінкі (Фінляндія).

Раніше президенти США і Росії зустрічались лише на полях міжнародних заходів.