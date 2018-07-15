Трамп прогнозує критику з боку ЗМІ і демократів за підсумками зустрічі з Путіним

Донлаьд Трамп заявив, що багато новинних медіа є "ворогами суспільства", а всі демократи, за його словами, знають "як протидіяти і заважати".

Дональд Трамп прогнозує критику з боку американських ЗМІ і Демократичної партії за результатами його зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у Гельсінкі 16 липня, незалежно від її результатів.

Про це президент США написав на сторінці у Twitter.

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"На жаль, як би вдало я не проявив себе на саміті, навіть якщо б мені віддали велике місто Москва в якості компенсації за всі гріхи і зло, вчинені Росією за багато років, все одно мене розкритикують за те, що я був недостатньо хороший і мені повинні були видати ще й Санкт-Петербург", - йдеться в повідомленні.

Також Трамп назвав багато новинних медіа "ворогами суспільства", а всі демократи, за його словами, знають "як протидіяти і заважати".

"Тому в нашій країні стільки ненависті і розбіжностей, але одного разу вона зцілиться", - написав Трамп.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не має великих очікувань від зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним завтра в Гельсінкі.