У МЗС РФ заявляють, що США за допомогою санкцій хочуть створити умови для зміни влади в Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це в Держдумі РФ заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков.

"Через "возз'єднання" Криму і Севастополя з РФ і події в Донбасі американці на даний момент ввели санкції проти 50 російських громадян, включаючи керівництво обох палат Федеральних зборів, представників керівництва і адміністрації президента Росії й уряду. А також 47 наших компаній і банків, зокрема флагманських, таких як "Газпром" і "Роснефть", "Внешэкономбанк", ВТБ тощо", - сказав Рябков.

При цьому він заявив, що за декларованою метою примусити РФ змінити позицію щодо України є видимим і практично не приховується завдання "формування соціально-економічних умов для зміни влади в Росії".

Читайте такожУ Держдумі заявили про початок нової «холодної війни» між РФ і СШАЗа словами Рябкова, паралельно триває "викручування рук" і "підганяння" щодо союзників США для того, щоб вони "тримали антиросійський фронт" в питанні санкцій.

Він наголосив, що провину за нинішню кризу Вашингтон покладає на РФ і покращення атмосфери відносин пов'язує зі зміною російської політики щодо Києва.