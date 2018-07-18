У Празі обвалився будинок: троє українців опинилися під завалами

Пожежні знайшли двох людей незабаром після обвалу частини будівлі, третього пораненого довелося витягати з-під завалів.

В центрі Праги стався обвал у будинку - впали два поверхи, поранено трьох робочих із бригади заробітчан із Закарпаття.

Про це повідомляє "Голос Карпат", на місці проводила ремонтні роботи бригада заробітчан із Закарпаття. Люди працювали на будівництві нелегально.

Серед травмованих є два жителі Хустщини та один із Виноградова. Зокрема стало відомо, що молодий житель Виноградова вперше поїхав на заробітки. Саме його стан є найважчим - у чоловіка серйозна травма хребта.

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Також відомо, що закарпатці працювали в Чехії нелегально. Решту робочих з бригади буде депортовано.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, пожежні знайшли двох людей незабаром після обвалу частини будівлі, третього пораненого довелося витягати з-під завалів. Всі три працівника опинилися в лікарні, причому стан одного є вкрай важким. Служба порятунку перевела його в Центральний військовий госпіталь (УХН), зараз чоловік у штучній комі.

Слідчі розслідують причину обвалу і можливу кримінальну відповідальність.

Раніше у Львові внаслідок обвалу балкону постраждав чоловік.