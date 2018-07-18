У Празі обвалився будинок: троє українців опинилися під завалами

14:15, 18 липня 2018
Світ
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Закарпатці працювали в Чехії нелегально / фото Vlasta Juricek via flickr.com

Про це повідомляє "Голос Карпат", на місці проводила ремонтні роботи бригада заробітчан із Закарпаття. Люди працювали на будівництві нелегально. 

Серед травмованих є два жителі Хустщини та один із Виноградова. Зокрема стало відомо, що молодий житель Виноградова вперше поїхав на заробітки. Саме його стан є найважчим - у чоловіка серйозна травма хребта.

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Також відомо, що закарпатці працювали в Чехії нелегально. Решту робочих з бригади буде депортовано.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, пожежні знайшли двох людей незабаром після обвалу частини будівлі, третього пораненого довелося витягати з-під завалів. Всі три працівника опинилися в лікарні, причому стан одного є вкрай важким. Служба порятунку перевела його в Центральний військовий госпіталь (УХН), зараз чоловік у штучній комі.

Слідчі розслідують причину обвалу і можливу кримінальну відповідальність.

Раніше у Львові внаслідок обвалу балкону постраждав чоловік.

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Теги: #Чехія#заробітчани#обвал будівлі