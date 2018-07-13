У Львові внаслідок обвалу балкону постраждав чоловік

Наразі чоловік у лікарні, його стан оцінюють, як середньої важкості.

У Львові на вулиці Івана Франка внаслідок обвалу части балкону отримав травми чоловік.

Як повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА, подія сталася ввечері 12 липня.

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Постраждалого було госпіталізовано до лікарні, його стан оцінюють як середньої важкості. Зазначається, що чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння.

"12 липня о 18:36 год. у м. Львові по вул. Івана-Франка внаслідок обвалу перил балкону (3 поверх), впав та був травмований громадянин 1988 року народження (перебував на балконі в стані алкогольного сп’яніння). В стані середньої важкості госпіталізований до 8 МКЛ", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня у центрі Івано-Франківська обвалився балкон, на якому 87-річна жінка поливала квіти. Жінка з переломами ребер та ноги була госпіталізована. Наступного дня пенсіонерка померла у лікарні.