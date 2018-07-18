Друге за рік королівське весілля у Британії: принцеса Євгенія розіграє запрошення в лотереї для всіх бажаючих

Весільна церемонія відбудеться в каплиці Святого Георгія - там же, де в травні вінчалися принц Гаррі і Меган.

Принцеса Євгенія запросила 1200 людей на своє весілля, яке пройде 12 жовтня у Віндзорському замку. Опинитися в числі запрошених зможе будь-який житель Британії, якщо йому пощастить виграти запрошення в лотерею.

Як повідомляє Бі-бі-сі, 27-річна внучка королеви Єлизавети II виходить заміж за Джека Бруксбенка, з яким вона зустрічається вже сім років. Вони побралися в січні. Весільна церемонія відбудеться в каплиці Святого Георгія - там же, де в травні вінчалися принц Гаррі і Меган.

Так само, як і Гаррі з Меган, принцеса Євгенія проїде зі своїм чоловіком з Віндзору в кареті.

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Джек Бруксбенк - колишній менеджер престижного клубу "Махікі" в лондонському районі Мейфер. Вони познайомилися на лижному курорті.

Коли Джек познайомився з Євгенією, він працював офіціантом. До цього навчався в дорогий і престижній приватній школі, походить із родини баронета Бруксбенк і навіть є далеким родичем принцеси Євгенії.

Її мати герцогиня Йоркська - прапраонука леді Джулії Коук, дочки Томаса Коука, прапрадіда Джека.

Джек Бруксбенк зробив пропозицію принцесі, дев'ятій у лінії успадкування трону, коли вони в січні були в Нікарагуа. В мальовничому місці поруч з вулканом на заході сонця він опустився на коліно і попросив її руки. За його словами, в Євгенію він закохався з першого погляду і був на сьомому небі від щастя, коли вона сказала "так".

Сама принцеса сказала, що пропозиція руки і серця була ідеальним моментом у її житті, хоча і зовсім несподіваним.

Букінгемський палац вже повідомив, що бажаючі зможуть спостерігати за весіллям із території Віндзорського палацу. Щоб туди потрапити, потрібно надіслати свої дані для лотереї, у якій 8 серпня розіграються запрошення. Володарем запрошення може стати будь-який житель Великобританії незалежно від громадянства.

Окремо на весілля будуть запрошені представники благодійних організацій, жителі міста Віндзора, де розташований королівський замок, і діти зі шкіл, до яких ходила принцеса Євгенія.

Це буде вже друге королівське весілля в 2018 році. Герцог і герцогиня Сасекські, які також вінчалися у Віндзорі, теж запросили на весілля 1200 осіб.

Принцеса Євгенія працює директором художньої галереї "Хойзер енд Вірт", вона друга дочка принца Ендрю і герцогині Йоркської. Після весілля вона збереже свій королівський титул і при бажанні зможе взяти прізвище чоловіка.