Режисер фільмів "Тіні зникають ополудні" та "Вічний поклик" потрапив до реанімації
13:03, 19 липня 2018Світ
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Лікарі оцінюють стан режисера як стабільний.
Стан Ускова стабільний / фото vokrug.tv
У Москві прооперували радянського і російського режисера Валерія Ускова, відомого за фільмами "Тіні зникають ополудні", "Вічний поклик" та "Дві долі".
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Про це в Telegram-каналі повідомляє Mash. Йому зробили складну операцію на сонних артеріях, зараз він перебуває у реанімації. Зазначається, що лікарі оцінюють його стан як стабільний.
Раніше відомий російський музикант, гітарист групи "Моральний кодекс" Микола Девлет-Кільдеев потрапив до лікарні в Москві.
Лікарі поставили йому діагноз "інфаркт міокарда". Зараз музикант у тяжкому стані.
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