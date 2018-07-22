У Мюнхені десятки тисяч людей вийшли на протестну акцію проти "політики страху" та популізму

Передусім протестувальників не влаштовує політика щодо біженців, яку проводить правляча у Баварії партія Християнсько-соціальний союз (ХСС).

На вулицях Мюнхена сьогодні масово протестували проти "політики страху" та популізму, передусім у політиці щодо біженців, які закидають правлячій у Баварії партії Християнсько-соціальний союз (ХСС).

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Як повідомляє Deutsche Welle, за даними поліції, в акції взяли участь 25 тисяч людей. Організатори заявляють про вдвічі більшу кількість.

Попри зливу, учасники влаштували ходу центром міста. Люди тримали в руках плакати з написами "Кухоль пива замість ненависті!", "ХСС і АдН (правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" – УНІАН) - обоє шкодять свободі" тощо. Акцію назвали "#ausgehetzt", що перекладається як "вицькувані".

Організатори акції вважають, що провідні німецькі партії, передусім ХСС, дедалі більше дозволяють формувати порядок денний "недемократичним, ворожим до прав людини і правим популістам" на кшталт АдН.

Протестувальники закидають "безвідповідальну політику розколу" лідеру ХСС і главі МВС Німеччини Горсту Зеегоферу, прем'єр-міністру Баварії Маркусу Зедеру та голові групи ХСС в Бундестазі Александеру Добріндту.

Протести підтримали близько 150 організацій. Серед них місцеві осередки Соціал-демократичної, Лівої та інших партій, профспілка Verdi, організації з допомоги біженцям і навіть два мюнхенські театри.

У самій ХСС на протести відреагували критично. В ніч перед акцією в місті розвісили плакати з написами "ТАК політичній пристойності / НІ #вицькуваним / Баварія не дозволить себе цькувати!"

У соціальних мережах партія заявила: "Люди в Баварії знають, чим є ХСС". За її твердженням, ця федеральна земля не була би такою, як зараз, якби не десятиліття урядування ХСС.

Днями Зеегофер представив свій план політики щодо біженців. Напередодні міністр і канцлер Анґела Меркель досягли компромісу з цього питання. Раніше суперечка між Меркель і Зеегофером призвела до урядової кризи в Німеччині.