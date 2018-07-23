Держдеп звинуватив РФ в порушенні домовленостей щодо Сирії

Також піднімалося питання про необхідність надання РФ "рівного дипломатичного доступу до США на рівні, який є справедливим і взаємним", повідомили в Держдепартаменті США.

Державний секретар США Майк Помпео звинуватив Кремль у порушенні домовленостей щодо Сирії.

Про це йшлося в ході телефонної розмови з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, повідомляє Держдеп США.

"Серед обговорюваних тем був факт порушення Росією своїх зобов'язань на південному заході Сирії", - йдеться в повідомленні.

Бесіда відбулася 21 липня, співрозмовники обговорювали широке коло питань, деякі з яких обговорювалися президентами США і РФ Дональдом Трампом і Володимиром Путіним під час зустрічі в Гельсінкі.

Повідомляється також, що глави зовнішньополітичних відомств обговорили спільні цілі налагодження діалогу між приватними, неконтрольованими урядом, підприємствами обох країн.

Також піднімалося питання про необхідність надання РФ "рівного дипломатичного доступу до США на рівні, який є справедливим і взаємним", повідомили в Держдепартаменті США.

Нагадаємо, Сирійська армія протягом останніх тижнів веде наступальну операцію, метою якої є захоплення частини південно-західної Сирії біля кордону з Ізраїлем, яка ще знаходиться в руках повстанців.