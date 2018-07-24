КНДР роззброюється: почався демонтаж ключових об'єктів на ракетному полігоні (відео)

Раніше щирість намірів КНДР роззброїтись експерти ставили під сумнів, попри те, що у червня лідери США і Північної Кореї офіційно домовились про повну денуклеаризацію Корейського півострова.

У Північній Кореї здійснюють демонтаж будівель на ракетному полігоні.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, американські експерти вивчили супутникові знімки ракетного полігону Сохе у КНДР. За їхніми даними, будівлю, яку використовували для складання ракет-носіїв, демонтовують. Окрім того, зносять і розташований поруч майданчик для випробувань двигунів ракет.

«КНДР розпочала демонтаж ключових об'єктів, включаючи залізничну станцію для переробки, а також випробувальний стенд поблизу ракетного двигуна», – йдеться в повідомленні групи 38 North, яка займається моніторингом ситуації в КНДР.

New commercial satellite imagery of the Sohae Satellite Launching Station indicates that the #DPRK has begun dismantling key facilities, including the rail-mounted processing building and and the nearby rocket engine test stand.https://t.co/ffdQ23QaWG — 38 North (@38NorthNK) 23 липня 2018 р.

Раніше щирість намірів КНДР роззброїтись експерти ставили під сумнів, попри те, що у червня лідери США і Північної Кореї офіційно домовились про повну денуклеаризацію Корейського півострова.

Як повідомлвя УНІАН, 12 червня в Сінгапурі відбулася перша в історії американо-північнокорейських відносин зустріч чинного президента США з лідером Північної Кореї. Її основна тема - ядерне роззброєння КНДР і зменшення напруженості у відносинах між державами.

Саміт проходив в п'ятизірковому готелі Capella на курортному острові Сентоза. За його підсумками підписано спільну заяву, відповідно до якої США зобов'язуються надати гарантії безпеки КНДР в обмін на повну денуклеаризацію Корейського півострова. При цьому Трамп зазначив, що зняття санкцій проти КНДР слід очікувати тільки після того, як денуклеаризацію Корейського півострова буде завершено. Також він запевнив, що Північна Корея має намір знищити основний полігон з випробування ракетних двигунів.