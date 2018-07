КНДР роззброюється: почався демонтаж ключових об'єктів на ракетному полігоні (відео)

У Північній Кореї здійснюють демонтаж будівель на ракетному полігоні.

Як йдеться в сюжеті ТСН, американські експерти вивчили супутникові знімки ракетного полігону Сохе у КНДР. За їхніми даними, будівлю, яку використовували для складання ракет-носіїв, демонтовують. Окрім того, зносять і розташований поруч майданчик для випробувань двигунів ракет.

«КНДР розпочала демонтаж ключових об'єктів, включаючи залізничну станцію для переробки, а також випробувальний стенд поблизу ракетного двигуна», – йдеться в повідомленні групи 38 North, яка займається моніторингом ситуації в КНДР.

New commercial satellite imagery of the Sohae Satellite Launching Station indicates that the #DPRK has begun dismantling key facilities, including the rail-mounted processing building and and the nearby rocket engine test stand.https://t.co/ffdQ23QaWG