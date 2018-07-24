Меркель зустрілася з Лавровим і начальником генштабу РФ, обговорили питання України

У Берліні Меркель обговорила з Лавровим питання України та Сирії.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель сьогодні зустрілася у Берліні з міністром закордонних справ Росії Сергєєм Лавровим та начальником генерального штабу Збройних сил РФ Валерієм Герасімовим.

"Основна увага в переговорах приділялася ситуації на Близькому Сході, особливо в Сирії. Також обговорювався конфлікт на Сході України", - повідомляє сайт німецького уряду, передає Європейська правда.

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У зустрічі також брав участь глава МЗС Німеччини Гайко Масс. Раніше цю зустріч публічно не анонсували.

Німецький уряд також повідомив, що проведення цієї зустрічі минулого тижня було узгоджено між канцлером та президентом Росії Владіміром Путіним.

Зустріч відбулася після того, як Лавров та Герасімов зустрілися із прем'єр-міністром Ізраїлю в понеділок в Єрусалимі, де також обговорювали Сирію.

Як повідомляв УНІАН, раніше Меркель зраділа можливості нової зустрічі Путіна і Трампа.