"Дуже стурбований": Трамп висловився про можливе втручання Росії у майбутні вибори

Під час прес-конференції в Гельсінкі з Путіним Трамп відмовився підтримати висновки американських спецслужб, які стверджують, що таке втручання дійсно відбулося.

Президент США Дональд Трамп висловив заклопотаність можливим втручанням Росії у майбутні вибори в Сполучених Штатах.

Про це президент США написав у своєму Twitter.

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"Я дуже стурбований, що Росія буде запекло намагатися вплинути на майбутні вибори. З огляду на той факт, що жоден інший президент не був по відношенню до Росії жорсткіше мене, вони будуть з усіх сил намагатися допомогти демократам. Вони безумовно не хочуть Трампа", - написав Трамп.

.Під час прес-конференції в Гельсінкі з Путіним Трамп відмовився підтримати висновки американських спецслужб, які стверджують, що таке втручання дійсно відбулося. Виступ Трампа жорстко розкритикували в США як демократи, так і його соратники по Республіканській партії.