Генштаб Росії продовжує наполегливо заперечувати присутність російських військових на Донбасі

Як зазначає РБК, повідомлення про це з'явилися напередодні в ЗМІ. Валерій Герасимов заявив під час щорічної зустрічі з представниками військово-дипломатичного корпусу, що українське питання взагалі не піднімалося на зустрічі в держдумі.

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"Ні слова не говорилося про події в Україні. Це не завадило ласим на сенсації журналістам повідомити, що на закритому засіданні обговорювався статусросійських добровольців, які воюють в Україні. Це відвертий обман, який можна перевірити за стенограмою засідання", - запевняв Валерій Герасимов.

Нагадаємо, газета "Ведомости" повідомила, що в держдумі обговорювалося питання про присвоєння добровольцям, які воюють на сході України статусу ветеранів бойових дій.

Крім цього, начальник генштабу зазначив, що нестабільність в Україні суперечить інтересам Росії, і висловив думку, що врегулюванню конфлікту заважають США і окремі європейські країни - члени НАТО. "Скажу відверто, процес йде непросто. Якби не втручання ззовні окремих європейських країн - членів НАТО і США, проблемні питання вирішувалися б швидше", - вважає Валерій Герасимов.

Також у своїй промові Валерій Герасимов торкнувся питання НАТО. За його словами, розкручування тези про "ворожу Росію" дозволило НАТО створити передумови для подальшого наближення військової інфраструктури до кордонів Росії.

Нагадаємо, 25 серпня стало відомо, що в Донецькій області спецпідрозділи сил АТО спільно з СБУ затримали 10 російських десантників. Згодом СБУ оприлюднила відео допитів затриманих, на яких десантники свідчать, що збиралися на військові навчання. Однак за офіційною заявою Кремля, десантники "випадково" перетнули український кордон. 27 серпня в Мінську президент РФ Володимир Путін заявив, що затримані СБУ російські десантники патрулювали кордон і могли опинитися на українській території. Потім в ході допитів з'ясувалося, що затриманів серпні на сході України російські десантники з Костроми писали в соціальних мережах своїм дівчатам, що їдуть в Україну бити "майданівців".