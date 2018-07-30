Проросійського віце-прем'єра Італії розкритикували за висловлювання у дусі Муссоліні

Вираз "Багато ворогів - багато честі" Сальвіні використав, коментуючи критичну статтю про його діяльність на посаді глави МВС.

Очільника МВС Італії, віце-прем'єра Маттео Сальвіні розкритикували за фразу, яку вважають сказаною італійським диктатором Беніто Муссоліні.

Вираз "Багато ворогів - багато честі" Сальвіні використав, коментуючи критичну статтю про діяльність політика на посаді глави МВС, яка була опублікована на сайті Affaritaliani.it, пише "Новое время".

Як повідомляє repubblica.it, віце-прем'єра відразу ж розкритикували опоненти, назвавши політику Сальвіні "расистською і такою, яка ностальгує за дуче".

"Муссоліні знищив і принизив Італію, це коштувало країні величезної крові. Якщо це мета Сальвіні, то його вороги - італійці", - заявив губернатор Лаціо Ніколо Зінгаретті.

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Сам же Сальвіні раніше неодноразово відкидав всі звинувачення у расизмі через його антимігранстську риторику.

"Злочини, скоєні за рік в Італії іммігрантами, становлять... майже третину від загального числа... злочин є злочином, незалежно від кольору шкіри того, хто його вчинив, і він має бути покараний. Але звинувачення в расизмі... це безумство" - цитує Сальвини repubblica.it

Висловлювання "Багато ворогів - багато честі" найчастіше приписують фашистському диктатору Беніто Муссоліні, проте відомо, що воно використовувалось і до нього.

Євроскептик Сальвіні відомий своєю проросійською позицією. У липні під час візиту до Москви він виступив за скасування санкцій ЄС щодо Росії. Він запевнив, що скористається всіма можливими засобами, щоб переконати європейських партнерів зняти санкції, запроваджені в 2014 році через анексію Криму та агресію Росії на сході України, наприклад, правом вето.

Крім того, італійський політик назвав Революцію Гідності в Україні "фальшивою" і вважає законною анексію Криму в 2014 році.