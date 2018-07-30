Нещадне знищення: на Філіппінах показово розчавили понад 60 розкішних автівок (відео)

Раніше незаконно ввезений транспорт продавали на аукціоні, а новий метод, за словами президента Філіппін, є законним і дешевим.

На Філіппінах показово розчавили десятки елітних автівок.

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Як йдеться в сюжеті програми "Спецкор" на телеканалі 2+2, таким чином влада країни та митниця наочно борються з контрабандою та корупцією. Нещадною трощею особисто керував президент країни – Родріго Дутерте.

Під ліквідацію підпало понад 60 розкішних автомобілів. Серед них – Ламборгіні, Порше та Мерседес, вартість яких сягала до 115 тисяч доларів, знищені кілька мотоциклів Харлі Девідсон.

До цього незаконно ввезений транспорт продавали на аукціоні, а новий метод, за словами президента Філіппін, є законним і дешевим – він заохочує іноземних партнерів до легального бізнесу.

Усі глядачі відреагували на знищення автівок схвальними оплесками.