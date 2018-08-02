В МЗС підтвердили затримання трьох українських хакерів в США та Європі

Американські правоохоронні органи надали українському консулу інформацію щодо адвокатського захисту одного із затриманих українців.

Консул України в Сполучених Штатах Америки встановив контакт з американськими правоохоронними органами щодо затримання на запит США трьох українських хакерів в європейських країнах.

Про це в коментарі УНІАН повідомив заступник директора департаменту – начальник Управління консульського забезпечення МЗС України Василь Кирилич.

"За інформацією Міністерства юстиції США, в європейських країнах на звернення американських правоохоронних органів арештовано трьох громадян України, і кожному з них висунуто звинувачення у вчиненні кіберзлочинів", - сказав Кирилич.

"Консул України встановив контакт зі співробітниками правоохоронних органів США", - додав він.

Також дипломат зазначив, що співробітниками американських компетентних органів було підтверджено затримання громадян України, а також надано інформацію щодо адвокатського захисту одного із затриманих українців.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня Департамент юстиції Сполучених Штатів (Міністерство юстиції) повідомило про те, що трьох українських хакерів з міжнародної кіберзлочинної групи Fin7 заарештовано в Німеччині, Польщі та Іспанії за запитом США за їхню роль у здійсненні хакерських атак на понад 100 комп'ютерів американських компаній з метою викрадення номерів кредитних карток.

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Жертвами хакерської діяльності стали компанії у 47 американських штатах. Зловмисники використовували підставну компанію Combi Security для вербування хакерів для злочинної діяльності.

Їм пред'явлені обвинувачення, які розглядатимуться в Окружному суді США у Сієтлі.

Відповідно до обвинувальних висновків, українські громадяни 44-річний Дмитро Федоров, 33-річний Федір Гладир та 30-річний Андрій Колпаков є членами загальновідомої хакерської групи Fin7 (яку також називають Carbanak Group та Navigator Group).

З 2015 року члени цієї групи здійснювали високотехнологічну кампанію із застосування шкідливих вірусних програм, спрямовану проти більш ніж 100 американських компаній, переважно ресторанного, грального та готельного бізнесу. Як вказано у чотирьох обвинуваченнях, хакерська група здійснила злами тисяч комп'ютерів та вкрала мільйони номерів кредитних та дебетових карток, які потім використовувались або продавалися.

Лише на території США хакери з Fin7 «успішно» здійснили злам комп'ютерних мереж у 47 штатах та в окрузі Колумбія, викравши більше ніж 15 млн даних з кредитних карток клієнтів з понад 6,5 тис. терміналів у пунктах продажу, які розташовувалися в понад 3,6 тис. різних бізнес-об'єктів.

Крім того, зловмисники діяли на території Великої Британії, Австралії та Франції.

Українців обвинувачують у 26 кримінальних злочинах, які включають злочинну змову, шахрайство, злам комп'ютерів, викрадення особистих даних та інші злочини.