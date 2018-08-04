У Петербурзі на акції ЛГБТ-спільноти затримали десятки людей (фото)

Затримали також двох організаторів акції.

У Санкт-Петербурзі на акції ЛГБТ-спільноти затримали 29 людей. Акція не була погоджена з місцевою владою.

Раніше повідомляли про 20 затриманих.

Про це повідомляє «Дождь».

Акція під лозунгом «Ти зможеш» розпочалася о 12:30 на Двірцевій площі Петербурга.

Затримали також двох організаторів акції Юрія Гаврикова та Олексія Назарова. Назарова затримали після того, як він розгорнув на Двірцевій площі веселковий прапор.

Через відсутність дозволу місцевої влади учасники вирішили провести акцію в формі одиночних пікетів, передає «Эхо Москвы».

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Організатори подали декілька заявок на проведення акції та запропонували 9 варіантів маршруту.

Місцева влада заявила, що за всіма вказаними адресами проводять ремонтні роботи.

3 серпня в Єрусалимі понад 15 тисяч людей долучилися до гей-прайду на тлі ухвалення закону про сурогатне материнство та всиновлення, який не передбачає подібну можливість для гомосексуальних пар або трансгендерів.

У липні поліція не дозволила провести в Стамбулі ЛГБТ-парад.