Поліція не дозволила провести в Стамбулі ЛГБТ-парад

Прилеглі до місця проведення заходу вулиці були перекриті.

Турецька поліція в неділю, 1 липня, не дозволила провести в Стамбулі парад представників ЛГБТ-спільноти.

За словами очевидців, представники поліції застосували сльозогінний газ та пластикові кулі, передає dw.com з посиланням на dpa.

Організатори заходу, який планувався на одній з центральних вулиць міста, заявили про арешти ряду учасників, проте не назвали конкретне число затриманих.

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Прилеглі до місця проведення заходу вулиці були перекриті. Міська влада пояснила заборону заходу питаннями безпеки. У свою чергу, активісти навали доводи міської влади "комічними" і звинуватили її в дискримінації.

Присутні близько запланованого місця проведення демонстранти скандували: "пліч-о-пліч проти фашизму!" і "Ми не слухаємося, ми не мовчимо, ми не боїмося!".

Представникам ЛГБТ-спільноти відмовляють у проведенні заходу в Стамбулі четвертий рік поспіль.

Раніше УНІАН повідомляв, що відома голлівудська актриса Холі Беррі підтримала ЛГБТ-спільноту відвертим знімком.