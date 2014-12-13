Поставки зброї в Україну несуть для США більше ризику, ніж користі - експерт

Затверджений Конгресом США законопроект, який дає Україні статус головного союзника США поза блоком НАТО, є лише запевненням про кращі наміри. Але остаточне слово - надавати Україні зброю чи ні - залишається за президентом США Бараком Обамою, а він не горить бажанням це робити.

Про це у своїй колонці пише експерт Академії державної політики при Інституті Кеннана Майкл Кофман, передає ТСН.ua.

Експерт упевнений, що Білий дім цієї зими не зважиться на постачання зброї Україні.

"Посилаючи озброєння в країну, де разом з регулярною армією воюють кілька тисяч добровольців, ніхто не знає, де воно в підсумку опиниться. Немає ніякої гарантії, що солдати, обділені фінансуванням, не спробують його продати. А враховуючи, скільки танків, ракетних пускових установок, бронетранспортерів роздобули на полі бою сепаратисти, є ризик, що таким же чином вони отримають в руки новинки західного оборонпрому", - пише Майкл Кофман.

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Експерт також нагадав, що багато американських політиків вважають, що американська зброя буде провокувати Росію і призведе до ескалації конфлікту.

"Як вирішити цю кризу мирним шляхом, у США не знають. Але те, що військовий шлях веде до провалу - це очевидно. А це означає, що зараз поставки зброї в Україну несуть для США більше ризику, ніж користі", - вважає Кофман.

Американський експерт зазначає, що існує серйозна небезпека для США розв'язати в Україні так звану проксі-війну з Росією, іншими словами - зробити "війну чужими руками".

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"Країни, які втручалися у проксі-війни під час Холодної війни, заплатили за це дуже високу ціну, і було б ганьбою, якщо б це сталося в Україні. Це, мабуть, те, що турбує Білий дім", - підсумовує свою думку Майкл Кофман.