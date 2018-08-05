У Кремлі поскаржилися, що США розкрили деталі листа глави Генштабу РФ

У Міноборони РФ заявили про нездатність США зберігати домовленості в таємниці.

Міністерство оборони Росії підтвердило, що глава Генштабу Валєрій Гєрасімов надсилав у липні конфіденційним каналом зв'язку лист голові комітету начальників штабів збройних сил США Джозефу Данфорду.

Про це пише РБК з посиланням на російське військове відомство.

"Викликає розчарування нездатність американської сторони дотримуватися домовленості про оприлюднення змісту контактів тільки за згодою обох сторін", - заявили в Міноборони РФ.

Зазначається, що у своєму листі Гєрасімов висунув пропозицію щодо повернення сирійських біженців з табору "Рукбан", який розташований в контрольованому силами очолюваної США коаліції районі Пов-Танф, додому, на території підконтрольні урядовим військам Сирії.

Також глава російського Генштабу нібито попросив допомоги в США для гуманітарного розмінування в місті Ракка та вирішення інших гуманітарних проблем.

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"Розраховуємо, що американська сторона зможе прийняти необхідні заходи для недопущення в майбутньому порушення взаємних домовленостей", - заявили в Міноборони, маючи на увазі розголос листа.

Раніше агентство Reuters повідомило, що Москва у листі попросила підтримки у відбудові Сирії, адже сирійському режиму не вистачає обладнання, палива, інших матеріалів і засобів, необхідних для відновлення країни. План Росії отримав "крижаний прийом" у Вашингтоні, йдеться у матеріалі.

Натиск Москви відбувається після того, як сили Асада, підтримувані російськими винищувачами, повернули контроль над більшою частиною південно-західної Сирії - регіону, який був одним з останніх повстанських осередків.

Росія розгорнула широкомасштабну кампанію із залучення західних країн в гуманітарну діяльність на контрольованих урядом територіях Сирії, прагнучи переконати решту світу в потребі встановлення нормальних повоєнних відносин з президентом Асадом.