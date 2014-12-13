Керрі та Лавров проведуть зустріч у Римі: говоритимуть про Україну та Ізраїль

Держсекретар США Джон Керрі й міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров проведуть зустріч у Римі 15 грудня. Про це повідомив Державний департамент США, передає Радіо Свобода.

Як ідеться в повідомленні американського зовнішньополітичного відомства, на цій зустрічі буде обговорюватися ситуація на Сході України. Крім того, політики обговорять становище на Близькому Сході, зокрема в Ізраїлі, на Західному березі ріки Йордан, Єрусалимі й у регіоні в цілому, а також ініціативи ООН.

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Раніше російські ЗМІ повідомили, що зустріч Керрі та Лаврова може відбутися 14 грудня, якою буде її порядок денний вони не уточнювали.

Востаннє політики зустрічалися на Раді міністрів закордонних справ ОБСЄ у Базелі 4 грудня.