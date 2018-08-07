Британія вимагатиме від Росії екстрадиції підозрюваних у справі про отруєння "Новачком" - ЗМІ

Джерела в уряді зазначають, що запит поки що не готовий, для його підготовки потрібні не дні, а тижні. В той же час вони висловлюють впевненість у тому, що запит буде відправлений.

На перших шпальтах провідних британських газет сьогодні вийшли матеріали про нібито підготовлюваний британським урядом запит на екстрадицію двох громадян Росії, яких вважають відповідальними за отруєння нервовопаралітичною речовиною "Новачок" у березні та липні цього року у місті Солсбері.

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Daily Telegraph пише, що уряд також готовий ініціювати "міжнародний тиск на Росію, щоб змусити її діяти "належним чином", передає Бі-бі-сі. Як повідомили DT та іншим виданням неназвані анонімні джерела, мета такого запиту - домогтися того, щоб ймовірні винуватці постали перед британським судом, хоча сам запит буде відправлений тільки через кілька тижнів, а то і місяців.

Газети пишуть, що в понеділок джерела в уряді висловили готовність зробити все можливе, щоб домогтися засудження винних у нападі на колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку Юлію.

Видання нагадало, що британські спецслужби переконані у тому, що отрута була незаконно ввезена в Британію російськими громадянами.

Москва, по всій видимості, відкидає будь-які спроби домогтися видачі своїх громадян, вважають авторитетні британські видання. У понеділок російська влада підтвердила, що ніякого офіційного запиту з цього приводу вони поки не отримувала.

DT цитує джерела в уряді, які повідомили, що запит поки що не готовий, для його підготовки потрібні не дні, а тижні, якщо не місяці. В той же час вони висловлюють впевненість у тому, що запит буде відправлений.

"Ми зобов'язані спробувати домогтися того, щоб ці люди опинилися тут, як би важко це не було. Ми також готові застосувати до Росії міжнародний тиск, щоб змусити її діяти належним чином", - наводить DT слова свого анонімного джерела.

Guardian у свою чергу повідомляє, що Королівська прокуратура вже кілька місяців відстежує переміщення двох підозрюваних з метою з'ясувати, коли саме вони в'їхали в Британію і виїхали з неї в період замаху на Скрипалів.

Підозрюється, що "Новачок" був завезений у Британію в парфумерному флаконі, і за допомогою пульверизатора речовину було нанесено на ручку вхідних дверей будинку Скрипаля. Після чого флакон був викинутий десь в Солсбері.

Через кілька місяців його підібрали Дон Стерджесс і її друг Чарльз Роулі. Роулі залишився живий, а Стерджесс померла від отруєння. Як припускають, вона побризкала речовину собі на зап'ястя, думаючи, що це парфуми.

Британський уряд з самого початку покладав провину за отруєння "Новачком" на Москву. Запит про видачу, по всій видимості, знову розпалить дипломатичний скандал, що розгорівся відразу після замаху на Скрипалів, в результаті якого десятки російських дипломатів були вислані з різних країн світу, вважає DT.

Ні в Королівській прокуратурі, ні в поліції Лондона, яка веде розслідування, повідомлення преси з цього приводу поки не коментують.

Міністерство внутрішніх справ заявило, що, згідно з давно сформованою політикою і практикою, уряд Британії не стане ані заперечувати, ані підтверджувати запит про екстрадицію до тих пір, поки у зв'язку з цією справоюпідозрюваний не буде арештований.