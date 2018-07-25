Постраждалий від "Новачка" британець розповів подробиці отруєння (відео)
Британець Чарлі Роулі, який потрапив до лікарні внаслідок отруєння нервово-паралітичною речовиною "Новачок" у місті Еймсбері, за пару днів до отруєння знайшов запечатану коробку від парфумів.
Знахідку Роулі вирішив подарувати своїй співмешканці Дон Стерджесс. Про це британець розповів в інтерв'ю телеканалу ITV.
Після того, як жінка нанесла вміст флакона на зап'ястя, пара опинилася в лікарні.
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"Десь через 15 хвилин Дон сказала, що відчула головний біль, і запитала, чи є у мене таблетки. Поки я оглядав квартиру вона сказала, що відчуває себе дивно і повинна лягти у ванну, що мені тоді здалося трохи дивним. Я увійшов у ванну кімнату і знайшов її у ванні, повністю одягнену, у дуже хворому стані", - розповів Роулі.
За його словами, він не міг подумати, що в запечатаній коробці від парфумів може знаходиться щось нелегальне або небезпечне.
"Страшно подумати, що щось може бути замасковано таким чином і залишено для публіки", - сказав британець.
Роулі також зазначив, що речовина в пляшечці мала маслянисту структуру і зовсім не пахла парфумами.
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Британець не пам'ятає, як йому стало погано, проте його друзі розповіли, що він почав спотикатися, а з рота пішла піна.
Як повідомляв УНІАН, 30 червня в місті Еймсбері, недалеко від Солсбері, де знайшли отруєними Сергія і Юлію Скрипалів, були виявлені без свідомості 44-річна Дон Стерджесс і 45-річний Чарлі Роулі.
9 липня жінка померла в лікарні, стан чоловіка залишався важким, проте 10 липня він прийшов до тями.
За даними поліції, постраждалі були отруєні нервово-паралітичним речовиною "Новачок". Британська поліція займається розслідуванням інциденту.
Як і у випадку з отруєнням Скрипалів, Британія вважає винною Росію.
Пізніше стало відомо, що нервово-паралітична речовина, якою були отруєні дві людини неподалік від англійського міста Солсбері, містилася у флаконі від парфумів.