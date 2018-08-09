Politico: Орбан заходить надто далеко, коли підтримує війну проти України

Європейські однопартійці більше не повинні миритися з неліберальним угорським прем’єром.

Настав час для «Європейської народної партії» виступити проти прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Буди наймасштабнішою і найбільш різноманітною політичною групою, вона впродовж останніх років підтримувала конструктивний діалог з партією «Фідеш», яку він очолює. При цьому, угорську політичну силу постійно застерігали, що не варто перетинати «червоні лінії».

Але Орбан таки їх перетнув, пише на сторінках Politico шведський депутат Європарламенту від «Європейської народної партії» і віце-голова Комітету з міжнародних ринків і захисту прав споживачів Анна Марія Кораца Більдт.

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Минулого місяця Орбан заявив, що «неліберальна» модель демократії, яку він встановив у своїй країні, повинна стати рушійною силою, яка вдихне життя у Європу і «Європейську народну партію». І ці його слова прозвучали на події, присвяченій спадщині німецького канцлера і державника Гельмута Коля. Однак, якщо Коль працював над об’єднанням Сходу і Заходу, щоб зробити континент цілісним, Орбан поляризує його, намагаючись розламати європейську єдність на друзки.

Більдт наголошує, що «досить – значить досить». І не можна дозволити Орбану і далі підривати цінності ЄНП. Угорський прем’єр називає біженців злочинцями і ворогами, а людям, які їм допомагають, погрожує в’язницею. Ув’язнення правозахисників і порушення прав біженців суперечить хартії ЄС про основоположні права.

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Орбан також веде кампанію проти Євросоюзу, звинувачуючи організацію в підтримці «ісламського вторгнення» в Європу. У червні партія угорського прем’єра ухвалила закон, який не дозволяє «іноземному населенню» оселятися в Угорщині. Таким чином, Будапешт забив останній цвях в труну рішення ЄС щодо біженців. Також Більдт вказує на те, що політика Орбана додала зухвалості іншим урядам у Центральній і Східній Європі, які теж почали відвертатися від Брюсселя.

«Його відкрита підтримка війни Путіна в Україні і його заклики скасувати санкції проти Москви також тривожать. Вони йдуть в розріз з цінностями ЄНП, яка рішуче підтримує незалежність і суверенітет України», - йдеться в статті євродепутата.

Проголошений порядок денний Орбана передбачає поширення його версії політики і екстремального націоналізму. Тому однопартійні в Європі не можуть дозволити «цьому раку» знищити їхні принципи.

«Лідери ЄПН повинні публічно виступити проти риторики «Фідеш», її політики і законів щодо Європи. Партії-учасниці повинні об’єктивно подивитися на факти, серйозного обговорити призупинення чи видворення партії Орбана з ЄПН і набратися сміливості, щоб публічно зайняти позицію», - закликає шведський євродепутат.