Ракетний есмінець США увійшов у Чорне море
04:20, 13 серпня 2018Світ
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Перебування судна в Чорному морі має підвищити безпеку і стабільність в регіоні.
Есмінець USS Carney проходить Босфор на шляху в Чорне море / REUTERS
Ракетний есмінець 6-го флоту США USS Carney увійшов у Чорне море.
Про це повідомляє прес-служба флоту.
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"Операції судна в Чорному морі покликані підвищити стабільність і безпеку на морі", - йдеться в повідомленні.
"Прибуття Carney в Чорне море демонструє нашу незмінну прихильність безпеці й стабільності в регіоні. Час, проведений тут, допоможе нам підвищити оперативну сумісність із нашими партнерами і поліпшити обмін інформацією та досвідом з ними", - заявив капітан Carney Тайсон Янг.
Нагадаємо, перед цим ракетний есмінець ВМС США USS Carney заходив у Чорне море в середині лютого цього року.
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