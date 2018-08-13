Ракетний есмінець США увійшов у Чорне море

04:20, 13 серпня 2018
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Есмінець USS Carney проходить Босфор на шляху в Чорне море / REUTERS

Про це повідомляє прес-служба флоту.

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"Операції судна в Чорному морі покликані підвищити стабільність і безпеку на морі", - йдеться в повідомленні.

"Прибуття Carney в Чорне море демонструє нашу незмінну прихильність безпеці й стабільності в регіоні. Час, проведений тут, допоможе нам підвищити оперативну сумісність із нашими партнерами і поліпшити обмін інформацією та досвідом з ними", - заявив капітан Carney Тайсон Янг.

Нагадаємо, перед цим ракетний есмінець ВМС США USS Carney заходив у Чорне море в середині лютого цього року.

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Теги: #Чорне море#есмінець США#есмінець Carney