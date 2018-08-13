Щонайменше 130 осіб загинули в Афганістані за 4 дні через бої за місто Газні

Близько 30 загиблих в Афганістані є мирними жителями, решта - афганські силовики.

У Міністерстві оборони Афганістану заявили, що внаслідок атаки бойовиків радикального ісламістського руху «Талібан» на розташоване на сході Афганістану місто Газні загинуло щонайменше 130 осіб протягом останніх чотирьох днів.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на інформагенцію dpa.

За інформацією афганського відомства, близько 30 загиблих - мирні жителі, решта - афганські силовики. Також у оборонному відомстві повідомили про виявлення 50 спецпризначенців, котрих два дні тому оголосили зниклими безвісти. Всі вони - живі й здорові, наголошується в повідомленні.

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На даний момент на місто, що опинилося під контролем талібів, з чотирьох сторін ведуть наступ урядові війська та сили безпеки, зазначили в міністерстві.

Бойовики «Талібану» атакували місто Газні ще 10 серпня. Газні розташоване на дорозі, що з'єднує північ та південь і сполучає найбільші міста країни - Кабул і Кандагар. Остаточна втрата контролю над містом була б значною поразкою афганського уряду у боротьбі проти «Талібану», зауважує dpa.

На даний момент з міста надходить суперечлива інформація щодо того, хто саме контролює більшу його частину - таліби чи урядові війська. Через пошкодження ліній електропередачі зв'язку з містом практично немає.

Раніше у Кабулі повідомляли про 100 загиблих або зниклих безвісти афганських військових і силовиків під час боїв за Газні.

Раніше УНІАН повідомляв, що бойовики терористичної організації «Талібан» захопили поліцейські та урядові будівлі в місті Газн, що в центральному Афганістані, також заміновано головну магістраль.