Ці санкції агресії РФ не заважають: екс-посол Грузії назвав наступні можливі жертви Путіна

Грузинський дипломат вважає, що з нинішніми санкціями агресивні дії РФ не зупинити.

Колишній Надзвичайний і Повноважний посол Грузії в Україні, президент Асоціації платників податків України Григол Катамадзе вважає, що війна Росії проти Грузії почалася не в 2008 році, а в 1991 році і всі 27 років після відновлення державної незалежності Грузія живе в умовах конфлікту.

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Під час чату в «Главреді» дипломат підкреслив, що ще в 2008 році на міжнародних форумах звучала гіпотеза, що наступною може бути Україна.

«У серпні 2008-го ми говорили, що наступною може бути Україна. І знову нас не чули. Останні кілька років з моменту початку трагічних подій на сході України, ми говоримо, що наступні — країни Балтії та Польща. І оскільки агресія підійшла близько до кордонів Євросоюзу, європейці більше задумалися над цими погрозами, ввели санкції проти Росії. Це правильно, але санкції повинні бути ще жорсткіше. Тому що з нинішніми санкціями агресивні дії РФ не зупинити. І тоді будуть наступні цілі...», - заявив він.

За словами Катамадзе, до приходу до влади команди Януковича Україна була на підйомі, проте серйозної шкоди завдала Росія, яка почала активно втручатися у внутрішні справи сусідньої держави.

«Чому я зараз про це кажу в контексті даного питання? Білорусам і казахам було б помилково думати, що щось подібне не може статися з їх країнами, і що якимись діями вони можуть відстрочити цей процес. Зараз всі повинні бути єдині як ніколи, щоб зупинити агресивні дії Росії. Інакше почнуть розвиватися найрізноманітніші сценарії», - сказав дипломат.