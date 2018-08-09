"08.08.08" – це фікція: посол Грузії розповів, що напад РФ стався раніше 8 серпня (відео)

За словами грузинського дипломата, 7-го серпня рано вранці на територію Грузії зайшла армія РФ.

Десята річниця початку війни Росії на території Грузії минає 8 серпня. За очевидної чисельної переваги кремлівська армія просунулася вглиб країни і зрештою уникла міжнародного осуду та санкцій.

Як йдеться в сюжеті ТСН, насправді дата "08.08.08", як і багато чого в цій історії, виявилася неправдою або напівправдою, яку у спалахах війни, підсвічених російською пропагандою, не розгледіли навіть лідери європейських країн. "7-го вранці рано зайшли, 58-ма армія російська. Це була броньована техніка, дуже багато", - розповів посол Грузії в Україні Гела Думбадзе. 8 серпня Грузія дала відсіч агресору – і тоді відповідальність за початок конфлікту Росія негайно спробувала перекласти на Тбілісі. Ця маніпуляція на тему, хто розпочав війну, була головною, яку розкручував Кремль.

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Володимир Путін, хоч він тоді був лише прем’єр-міністром, дав указівку президенту Дмитру Медведєву «захищати мирне населення Осетії». "Явні злочини супроти мирного цивільного населення. Повторюю, було б непогано, якби військова прокуратура отримала відповідні вказівки від президента", - наголошував тоді кремлівський очільник. Грузія, як і Україна, декларувала курс на Євросоюз і НАТО, а прозахідний президент Міхеіл Саакашвілі робив політичні спроби повернути непідконтрольні Абхазію та Південну Осетію. Можливо, саме тому першою жертвою Путін обрав Грузію.

Міжнародна реакція на російське вторгнення була стриманою. Про свою підтримку Грузії заявили балтійські країни, Польща, тодішній президент України Віктор Ющенко. До Тбілісі прилетіла держсекретар Сполучених Штатів Кондоліза Райс. Президент Франції Ніколя Саркозі привіз мирний план від Євросоюзу. Але будь-яких серйозних політичних чи економічних наслідків за вторгнення Росія не понесла. "А хто зупинив Росію? Тоді ніхто не зміг зупинити. І реакції не було достатньої світового співтовариства, санкцій не було. Інтерпретації різні, хто почав війну", - каже посол Гела Думбадзе.

Саме 10 років тому почали з’являтися поодинокі припущення дипломатів та аналітиків, що наступною буде Україна. "Але тоді сміялися і казали, що ви перебільшуєте загрози, цього не може статися, а ми бачимо, що сталося. І в принципі, ми через шість років отримали війну вже на своїй території, агресію Росії", - констатував керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Десятки тисяч біженців змушені були тікати із зони конфлікту, а Південна Осетія та Абхазія, такі собі грузинські "ДНР" та "ЛНР", залишились у міжнародній ізоляції та занепаді на довгі роки – вони животіють на російські дотації.

Лінія розмежування з окупованими територіями пролягає за лічені кілометри від Тбілісі.