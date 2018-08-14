Батько-одинак одягнув сукню, щоб сини могли відсвяткувати День матері (відео)

Минулого тижня у школі його синів влаштували свято до Дня матері. За традицією дитина має стати на коліна перед своєю мамою та подякувати їй за все, що вона робить.

Але мама Озома та Імсома залишила родину і переїхала до Європи, передає life.pravda.com.ua. Щоб діти не відчували себе обділеними і залишеними, Чаччі одягнув сукню та прийшов з дітьми на свято до школи.

Подруга Чаччі зняла цей момент та виклала у Facebook. Її пост став популярним – його поширили 54 тис. користувачів соцмережі. А відео передивилися 6 млн разів.

"Усім це дуже сподобалося та всі сміялися та робили фотографії з ним. Його обидва сини абсолютно не були розгублені і розуміли, навіщо тато надяг сукню", – розповіла вона.