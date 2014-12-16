Диктатура в Білорусі є і політичною, і військовою загрозою для України - білоруська опозиціонерка

Диктатура в Білорусі несе за собою як політичну, так і військову загрозу для України.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявила білоруський громадський активіст, головний редактор опозиційного інтернет-видання «Хартія 97» Наталія Радіна.

«Сьогодні диктатура в Білорусі представляє як політичну, так і військову загрозу для України. В першу чергу, потрібно розуміти, що сьогодні Білорусь – такий собі путінський військовий плацдарм проти України… Потрібно розуміти, що в Білорусі сьогодні військовий союз з Росією і що фактично є єдине військове угрупування проти НАТО, а відповідно, і проти України. І у випадку, якщо Путін віддасть наказ, то російські війська будуть наступати», - сказала вона.

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За словами Радіної, у Білорусі розміщуються, зокрема російські винищувачі Су-27 на аеродромі у Барановичах, а наступного року буде створено російську авіабазу в Бобруйську.

У свою чергу, білоруський громадський діяч, член Білоруської асоціації журналістів, співзасновник громадської ініціативи «Хартія - 97», координатор громадянської ініціативи «Європейська Білорусь» Дмитро Бондаренко заявив, що більшість білорусів «дивляться на ситуацію в Україні очима російських медіа».

«Навіть ставлення до Лукашенка відійшло на другий план. Сьогодні багато білоруських опозиціонерів кажуть, що якщо раніше існував консенсус, що люди стомились від Лукашенка, хотіли демократичних змін, то сьогодні вони обговорюють: ти за чи проти бандерівців. Білоруських опозиціонерів сьогодні називають бандерівцями, бо білоруська опозиція і демократичні сили знаходяться на боці незалежності України, територіальної цілісності України», - сказав Бондаренко.