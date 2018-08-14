Скандал довкола можливого зриву Євробачення-2019: в Ізраїлі таки знайшли гроші для проведення конкурсу

Саме сьогодні спливає відведений термін для внесення необхідної застави.

Загроза зриву в Ізраїлі міжнародного музичного конкурсу "Євробачення" скасовується. Ізраїльське міністерство фінансів і корпорація громадського мовлення країни "Кан" домовилися про виплату 12 млн євро у вигляді гарантійного внеску Європейському мовному союзу EBС.

Про це повідомляє газета The Jerusalem Post. Вся ця сума повинна бути переведена вже сьогодні, 14 серпня. Саме сьогодні спливає відведений EBС термін для внесення необхідної застави, передає "Фокус".

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Мінфін дозволив телерадіокорпорації "Кан" взяти кредит для оплати депозиту. Згідно з умовами угоди, яку поки не підтверджують в мовній корпорації, уряд виплатить кредит замість "Кан" у разі, якщо корпорація не зможе його повернути "через непередбачені обставини".

Раніше ізраїльська державна телерадіокорпорація "Кан" оцінила витрати на проведення "Євробачення" в 2019 році в 157 млн шекелів (майже $43 млн). При цьому доходи від проведення конкурсу оцінюються всього в 14,5 млн доларів. Різницю у 28 з гаком мільйонів доларів телерадіокорпорація вимагала з держбюджету Ізраїлю.

Мінфін Ізраїлю не хотів не тільки оплатити ці витрати, але і виділяти 12 млн євро, так як у разі якщо конкурс все ж таки не відбудеться, ці гроші повернуті Ізраїлю не будуть.

Як повідомляв УНІАН, навколо конкурсу Євробачення-2019 останнім часом все частіше виникають скандали. Спочатку була заява, що не варто проводити конкурс у Єрусалимі, потім були заяви навіть про перенесення конкурсу до Австрії.