Washington Times: Україна бере гроші у США і водночас допомагає їхньому ворогу Китаю

Китайська армія купує в Україні двигуни для військових літаків, які дозволять збільшити можливості китайських ВПС.

Китай поставив на озброєння один авіаносець і планує поповнити свій арсенал ще щонайменше трьома в процесі масштабної розбудови своїх військових можливостей.

А тим часом, китайські державні ЗМІ повідомили про те, що на першому авіаносці почнуть роботу навчально-бойові літаки JL-10, за допомогою яких пілоти військово-морських сил Народно-визвольної армії КНР будуть вчитися приземлятися на його борту. При цьому, газета China Daily зазначила, що перші 12 літаків оснащені двигунами з України.

Про це пише Washington Times, додаючи, що реактивні двигуни були головною слабкістю для китайської авіаційної промисловості щонайменше десятиліття. Щоб вирішити її, Пекін купив українські і російські двигуни для своїх бойових літаків після невдалої спроби виготовити їхні копії самостійно.

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Критики говорять, що адміністрації Дональда Трампа потрібно натиснути на Україну і змусити її припинити продаж авіадвигунів Китаю, так само як і інших товарів військового призначення. Колишній радник Комітету Сенату з закордонних справ Вільям Тріплетт наголосив, що Україна допомагає Китаю вирішити проблеми.

«Ми нізащо не хочемо допомагати китайським пілотам вчитися приземлятися на авіаносцях швидкими темпами», - наголосив він.

Інформація про те, що Китай починає використовувати JL-10 з українськими двигунами з’явилася якраз тоді, коли Пентагон оголосив про передачу військової допомоги для Збройних сил України на 200 мільйонів доларів. Америка профінансує системи командування, захищені системи зв’язку, військову мобільність, закупку приладів нічного бачення і військового медичного устаткування.

«Загалом, українці беруть гроші американських платників податків однією рукою, а іншою – б’ють американські військово-морські сили ножем у спину», - сказав Тріплетт.

Друга причина для Вашингтона натиснути на Київ полягає в тому, що вперше за багато десятиліть уряд США визнав Китай стратегічним суперником. Не виключено, що одного дня американським солдатам доведеться піти на війну проти нього. Угода про постачання двигунів для JL-10 була укладена з українською компанією «Мотор Січ» ще в 2016 році. Тоді ж відбулася поставка перших 20 двигунів, хоча всього, згідно з домовленостями, їх має бути 250. За це Китай заплатить 380 мільйонів доларів.

Видання також нагадує, що Україна нещодавно заморозила спробу Пекіна купити «Мотор Січ». Експерт Центру міжнародної стратегії і оцінки Рік Фішер наголосив, що США повинні натиснути на Україну і не дозволити їй продати українського виробника Китаю.

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«Для Китаю отримати контроль над «Мотор Січ» буде означати можливість пришвидшення нарощення глобальних аеромобільних можливостей його армії», - сказав Фішер.

Китай лишається одним з головних покупців української зброї. Окрім двигунів для тренувальних літаків, Київ також продав Пекіну 50 дизельних двигунів для танків, а також газові турбіни для ескадронних міноносців Luyang-2 і Luyang-3. В 2009 році Китай купив два українські малі десанті кораблі на повітряній подушці класу «Зубр». Їхня поставка відбулася незадовго до початку вторгнення Росії в Україну і анексії Криму. Ще два таких судна будуть збудовані на території Китаю під наглядом українських фахівців. У 2016 році Пекін також заплатив 45 мільйонів доларів «Укроборонпрому» за три літаки-заправники ІЛ-78М.