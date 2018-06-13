Поки була на зйомках "Малефісенти": Анджеліна Джолі програла справу про опіку над дітьми

Джолі зобов'язана дозволити екс-чоловіку Бреду Пітту бачитися з дітьми влітку, поки вона зайнята в зйомках другої частини фільму «Малефісента».

Понад рік триває гучний шлюборозлучний процес між Анджеліною Джолі і Бредом Піттом. Головним каменем спотикання як і раніше залишаються шестверо дітей екс-подружжя – а саме питання про опіку над ними.

Нагадаємо, що актриса вважає колишнього чоловіка «небезпечним для дітей», а також всіляко перешкоджала їхнім зустрічам. Однак, як повідомляє US Magazine, тепер все буде по-іншому, пише Cosmopolitan.

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На останньому слуханні суд встановив нові правила опіки, згідно з яким Джолі зобов'язана дозволити екс-чоловікe бачитися з дітьми влітку, поки вона зайнята на зйомках другої частини фільму «Малефісента», а також надати йому номери телефонів дітей і не контролювати листування.

Більше того, суд попередив актрису: якщо вона і далі буде перешкоджати спілкуванню дітей з батьком, її можуть позбавити опіки.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно актриса відзначила своє 43-річчя. Голлівудська зірка в цього дня з дітьми відправилася в дитячий парк аттракціонів.