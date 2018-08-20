"Зелені чоловічки" в Латвії: військові відпрацьовують можливість вторгнення

У навчаннях "Намейс 2018" візьмуть участь військовослужбовці, ополчення, співробітники структур МВС, представники союзних армій.

У Латвії в понеділок почалися найбільші після відновлення незалежності військові навчання "Намейс 2018", які триватимуть до 2 вересня/

Про це повідомляє портал Delfi з посиланням на міністерство оборони Латвії.

Як розповів командувач Національними збройними силами Латвії Леонід Калниньш, на навчаннях буде перевірятися здатність збройних сил захистити Латвію від будь-якого виду загрози.

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"Це можливість тренувати не тільки збройні сили, але і обороноздатність Латвії в цілому, тому що в навчаннях візьмуть участь партнери", - сказав він.

У навчаннях "Намейс 2018" візьмуть участь військовослужбовці, ополчення, співробітники структур МВС, представники союзних армій - загалом майже 10 тисяч осіб.

Як раніше заявив Калниньш, під час навчань буде враховуватися досвід подій в Україні, тому в них включені елементи гібридної війни, зокрема, спонтанне виникнення заворушень у двох містах з участю озброєних людей без знаків розрізнення. Спочатку заворушення будуть придушуватися структурами внутрішніх справ, а потім їм на допомогу прибудуть збройні сили. У ролі противників виступлять солдати союзників по НАТО.